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Новый сезон молодежного проекта #АртЛофт стартовал в региональном центре "Семья"

Общество, 19:51 19 августа 2023

vk.com/centrsemya72 | Фото: vk.com/centrsemya72

Новый сезон молодежного проекта #АртЛофт стартовал в региональном центре "Семья". Он посвященного саморазвитию и профориентации подростков старше 12 лет.

Проект "#АртЛофт реализуется Региональным центром "Семья" при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на средства гранта, переданного на реализацию комплекса мер Тюменской области по развитию эффективных социальных практик, направленных на сокращение бедности семей с детьми и улучшение условий жизнедеятельности детей в таких семьях.

Для участников подготовили 10 дней непрерывного общения со сверстниками, выступления спикеров, экскурсии и множество других развлечений.

"В этом сезоне мы подготовили много интересных мероприятий, одно из таких – посещение Тюменского образовательного канала, где ребята попробуют свои силы в сфере медиа. Думаем, им понравится", – говорит руководитель проекта Марья Кукарских.

Также в программе: кулинарные мастер-классы от лучших кондитеров Тюмени, интерактивные занятия и поездка на фестиваль, сообщают организаторы.

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