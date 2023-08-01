Тюменские нейрохирурги избавили жительницу Ямала от двухлетней грыжи в позвоночнике

| Фото: vk.com/neurocenter | Фото: vk.com/neurocenter

Жительница Муравленко ЯНАО Елена Анахова после двух лет болей в спине, попала в ФЦН Тюмени. Нейрохирурги избавили ее от грыжи в позвоночнике, поставили имплант, девушка вернулась к привычной жизни, сообщает пресс-служба медучреждения.

"Почти год я принимала сильные обезболивающие препараты, прошла 8 блокад, однажды меня накрыла адская боль, я просто не могла дышать. Меня отправили в Ноябрьск на МРТ, снимок показал, что в шейном отделе позвоночника - большая грыжа, защемившая нерв", - рассказала Елена.

На момент установления правильного диагноза, у нее онемели пальцы на руке, боль не утихала после приема сильнодействующих препаратов. Девушке дали направление в Федеральный центр нейрохирургии в Тюмень.

"Шея – наиболее подвижный отдел позвоночника. Максимальная нагрузка приходится на межпозвоночные диски - С5 - С6. На фоне сохранения отрицательно воздействующих факторов сначала формируется протрузия, а затем межпозвоночная грыжа, которая защемляет нерв, нарушаются чувствительность и подвижность. Мы провели Елене нейрохирургическую операцию, удалили грыжу, а в шейный отдел установили самый современный, многофункциональный протез диска. Данная процедура позволила вернуть ему былую подвижность и опороспособность", - пояснил заведующий НХО 3 (спинальное) Федерального центра нейрохирургии в Тюмени Давид Набиев.

| Фото: vk.com/neurocenter | Фото: vk.com/neurocenter

В центре Елена провела несколько дней от момента обследований до получения медицинской выписки и рекомендаций врачей. Обычный ритм жизни для девушки – это ее любимая работа в нефтяной сфере и поиск пропавших людей. Елена Анохина возглавляет в городе Муравленко поисковый отряд "Ямал" численностью более 300 человек. Она награждена медалью МЧС России "За содружество во имя спасения".