Тобольские и уватские десантники-пожарные тушат "тысячник" в Югре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тобольские и уватские десантники-пожарные тушат "тысячник" в Югре. Так они называют самый крупный сложный и крупный лесной пожар. Лесопожарным удалось ликвидировать огонь на площади 1,7 тыс га. Сейчас они ведут окарауливание, сообщает департамент лесного комплекса.

"Огонь не хотел сдаваться семь дней. С порывами ветра то и дело перекидывался через опашку, просеки, мелкие речки и разгорался вновь. Подгоревшие деревья вываливались из земли - только гляди, чтобы не прибило", - рассказал руководитель группы инструктор ПДПК Тобольского авиаотделения Алексей Лыткин.

Во время отдыха скучать специалистам тоже некогда. В какой-то момент к ним стал наведываться медведь. Сначала отгоняли его бензопилами, чтобы напугать громким звуком, но зверь оказался не робкого десятка. Пришлось переезжать на другую кромку пожара, уточнил руководитель группы.

На днях им завезли продукты. Для выживания в походных условиях нужно многое знать и уметь.

Напомним, 11 августа уватские и тобольские десантники-пожарные прибыли в Белоярский район ХМАО - Югры из Свердловской области, где они тушили пожары 10 дней.