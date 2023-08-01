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150 курсантов смены "Время героев" снимутся в видеоролике ко Дню Российского флага

Общество, 17:45 21 августа 2023

Центр военно-спортивной подготовки «ВОИН» | Фото: Центр военно-спортивной подготовки «ВОИН»

Полутораминутный видеоролик от курсантов и педагогов третьей профильной смены военно-спортивного лагеря "Время Героев" станет итогом Дня государственного флага Российской Федерации. Его выложат вечером 22 августа на официальных страницах регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания Тюменской области "Аванпост".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила старший методист центра Татьяна Райбер.

По ее словам, участниками смены стали 150 юных патриотов - 41 девушка и 109 парней из Абатского, Аромашевского, Вагайского, Заводоуковского, Ишимского, Ялуторовского, Нижнетавдинского, Викуловского, Бердюжского, Ярковского районов, городов Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска, Голышмановского городского округа. Ребята осваивают азы национальной безопасности РФ, огневой, тактической, инженерной подготовки, тактической медицины, организации связи и пилотирования БПЛА.

Центр военно-спортивной подготовки «ВОИН» | Фото: Центр военно-спортивной подготовки «ВОИН»

"В видео войдут ключевые моменты дня курсантов и проводимых для них мероприятий в этот праздник одного из главных государственных символов Российской Федерации. Дети на смене – от 14 лет – это участники различных военно-патриотических объединений Тюменской области. Они знают, что обозначают цвета триколора, гордятся флагом и считают его объединяющим символом могучей державы", - подчеркнула методист.

Вечером для участников смены пройдет квиз "Символы России", где ребята покажут свои знания о государственной символике.

Инна Кондрашкина

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# День российского флага , центр Аванпост

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