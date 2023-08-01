Выпускники медколледжей Тюмени и Тобольска работают в больнице Увата

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Выпускники медицинских колледжей Тюмени и Тобольска приступили к работе в Областной больнице № 20 с. Уват. Укомплектование медучреждений кадрами проходит в рамках реализации программы модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение".

Галина Харитонычева - фельдшер кабинета неотложной помощи Туртасской участковой больницы. Недавно она окончила Тюменский медицинский колледж по специальности "Лечебное дело", сегодня ведет самостоятельный прием пациентов.

После стажировки приступил к самостоятельной работе фельдшером в отделении скорой медицинской помощи выпускник Тобольского медицинского колледжа по специальности "Лечебное дело" Хаким Товаров.

Как отметила главная медицинская сестра больницы Наталья Сапожникова, рядом с молодыми специалистами опытные наставники, готовые прийти на помощь и поделиться знаниями.