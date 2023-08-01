  • 22 августа 202322.08.2023вторник
  • USD94,1424
    EUR102,5719
  • В Тюмени 19..21 С 5 м/с ветер западный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Выпускники медколледжей Тюмени и Тобольска работают в больнице Увата

Общество, 17:04 22 августа 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Выпускники медицинских колледжей Тюмени и Тобольска приступили к работе в Областной больнице № 20 с. Уват. Укомплектование медучреждений кадрами проходит в рамках реализации программы модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение".

Галина Харитонычева - фельдшер кабинета неотложной помощи Туртасской участковой больницы. Недавно она окончила Тюменский медицинский колледж по специальности "Лечебное дело", сегодня ведет самостоятельный прием пациентов.

После стажировки приступил к самостоятельной работе фельдшером в отделении скорой медицинской помощи выпускник Тобольского медицинского колледжа по специальности "Лечебное дело" Хаким Товаров.

Как отметила главная медицинская сестра больницы Наталья Сапожникова, рядом с молодыми специалистами опытные наставники, готовые прийти на помощь и поделиться знаниями.

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# медики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:10 22.08.2023Чугунный водопровод на ул. Ленина в Тюмени заменили на новую сеть
17:59 22.08.202323 августа - события дня
17:37 22.08.2023Семье тюменского участника спецоперации помогут собрать младшую дочь в школу
17:04 22.08.2023Выпускники медколледжей Тюмени и Тобольска работают в больнице Увата