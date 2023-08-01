Робота-лаборанта и уникальный 3D-принтер представила Тюменская область на "Технопроме-2023"

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Робота-лаборанта, уникальный 3D-принтер, тренажер для реабилитации с помощью VR и другие разработки представляет Тюменская область на международном форуме и выставке технологического развития "Технопром-2023" в Новосибирске. На стенде региона есть экспонаты от Тюменского государственного, индустриального и медицинского университетов, а также от компаний-резидентов Технопарка.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, робот-лаборант от ТюмГУ - это серия программируемых лабораторных станций. Среди его преимуществ низкая себестоимость, универсальность, масштабируемость. Вторая разработка вуза - модуль генерации 2D-аэрозоля — ключевой элемент комплекса для исследования физико-химических процессов на масштабе отдельной микронной капли водного аэрозоля.

Портативный рентгеновский генератор постоянного действия NDTest (ООО "НДТ Рус") — переносной рентгеновский аппарат для контроля качества сварных соединений трубопроводов, монтажных и строительных конструкций. Система NeuroDrive от ИП Прошин В.С. — нейрофизическая система анализа состояния спортсмена с технологией биологической обратной связи, а 3D-принтер от ученых из ТИУ позволяет поддерживать уникальные алгоритмы, которые увеличивают скорость печати, улучшают ее качество.

От ТюмГМУ представлен велокинез для реабилитации двигательных функций конечностей с использованием обратной связи и технологии виртуальной реальности. Это тренажер для реабилитации пациентов после инсульта.

Напомним, форум "Технопром-2023" проходит с 22 по 25 августа.