Тюменец, сбивший насмерть женщину на переходе, предстанет перед судом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

72-летний житель Тюмени, сбивший насмерть женщину на пешеходном переходе, предстанет перед судом. Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии следствия, 11 февраля 2023 года обвиняемый, управляя автомобилем ВАЗ-21310, двигался по ул. Тобольский тракт. В процессе движения, решив поправить металлические профили, перевозимые им в салоне машины, он отвлекся от управления машиной и сбил пожилую женщину, переходящую проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Женщина получила травмы, от которых скончалась в больнице.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд г. Тюмени для рассмотрения по существу.