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Участники проекта ЗапСибНОЦа "Тюмень 500" определят будущее города

Общество, 19:16 22 августа 2023

ЗапСибНОЦ | Фото: ЗапСибНОЦ

Будущее развитие областного центра определят участники проекта Западно-Сибирского научно-образовательного центра – "Тюмень 500". Горизонт планирования – 2086 год. Прием заявок от учеников 8-11 классов и учителей стартовал, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Эксперты обучат определять актуальные проблемы, формулировать идеи, планировать, работать в команде и создавать полезные для Тюменской области проекты. Образовательная программа представлена в трех форматах: интенсивы, проектные школы, стратегические сессии.

Проект ЗапСибНОЦ "Тюмень 500" сотрудничает с реальными учеными и секторами производств и экономики региона.

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# Западно-Сибирский НОЦ , проекты , школьники

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