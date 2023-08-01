Участники проекта ЗапСибНОЦа "Тюмень 500" определят будущее города

| Фото: ЗапСибНОЦ | Фото: ЗапСибНОЦ

Будущее развитие областного центра определят участники проекта Западно-Сибирского научно-образовательного центра – "Тюмень 500". Горизонт планирования – 2086 год. Прием заявок от учеников 8-11 классов и учителей стартовал, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Эксперты обучат определять актуальные проблемы, формулировать идеи, планировать, работать в команде и создавать полезные для Тюменской области проекты. Образовательная программа представлена в трех форматах: интенсивы, проектные школы, стратегические сессии.

Проект ЗапСибНОЦ "Тюмень 500" сотрудничает с реальными учеными и секторами производств и экономики региона.