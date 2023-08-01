Тюменские ученые научились превращать тяжелую нефть в менее вязкую

| Фото: пресс-служба ТИУ | Фото: пресс-служба ТИУ

Над усовершенствованием технологий по повышению нефтеотдачи на любых типах месторождений, включая залежи в Баженовской свите – крупнейшем в мире источнике "трудной" нефти, работает научная группа геологов и геохимиков ТИУ. Ученые уже добились первых результатов - с помощью низкочастотного излучения они научились превращать тяжелую нефть в легкую, сообщает пресс-служба вуза.

Исследования ведутся совместно с коллегами из Казанского федерального университета.

"С Институтом физики КФУ мы сотрудничаем уже четыре года. Занимаемся исследованием эффектов электрофизического воздействия на нефтяные пласты, в основном работы направлены на повышение эффективности добычи высоковязкой нефти. Для этого решили использовать метод электронно-парамагнитного резонанса, широко применявшийся в советские годы. Так, под электромагнитным воздействием удалось модифицировать тяжелую нефть в менее вязкую, которую намного проще добывать с различных месторождений. Также это косвенно свидетельствует о повышении подвижности нефти в пласте", – рассказал старший преподаватель кафедры геологии месторождений нефти и газа ТИУ Андрей Пономарев.

Ученые провели опытно-промышленные испытания на реальных объектах, которые дали положительные результаты. Разработанную методику уже внедрили на Усть-Балыкском месторождении (ХМАО) предприятия "Юганскнефтегаз".

На этом исследователи не останавливаются и продолжают изучать возможности электрической обработки нефтяных пластов, а также процессы их формирования, необходимые для повышения эффективности разведки черного золота. Ученые ТИУ выяснили, что можно использовать специальные данные, полученные с помощью аэромагнитного обследования, чтобы определить местоположение нефти и газа. Технология уже готова к опытно-промышленным испытаниям. Сейчас ведется поиск заинтересованных индустриальных партнеров.

Также совместно с Институтом физики КФУ проводится фундаментальное исследование о механизме формирования месторождений нефти, которое основывается на изучении процессов, приводящих к образованию нефтяных пластов. Геологи и геохимики сосредоточились на изучении магнитных эффектов при образовании черного золота.

"Мы планируем и дальше сотрудничать с Казанским федеральным университетом, продолжать поиск технологий по рентабельной добычи нефти из Баженовской свиты", – отметил Андрей Александрович.