  • 23 августа 202323.08.2023среда
  • USD94,1185
    EUR102,7530
  • В Тюмени 12..14 С 3 м/с ветер юго-восточный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

За ДТП с пострадавшим пассажиром скутера в Тюмени будут судить водителя Mitsubishi Lancer

Происшествия, 17:45 23 августа 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Водителя, устроившего ДТП, в котором пострадал 18-летний пассажир скутера, будут судить в Тюмени, сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, в июне 2022 года на ул. Широтной 42-летний тюменец на Mitsubishi Lancer при повороте налево нарушил правила дорожного движения и не пропустил имевший преимущество скутер Vento Corsa.

В результате столкновения пассажиру скутера был причинен тяжкий вред здоровью. В момент происшествия он находился без мотоциклетного шлема.

В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение и уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ДТП , скутер , суд , тяжкий вред здоровью

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:23 23.08.2023Десять человек пострадали в аварии с автобусом в Тюмени
19:17 23.08.2023Тюменского захватчика заложников приговорили к девяти годам лишения свободы
17:45 23.08.2023За ДТП с пострадавшим пассажиром скутера в Тюмени будут судить водителя Mitsubishi Lancer
14:48 23.08.2023В Тюменской области наркотик для заключенного предали в колонию в зубной пасте