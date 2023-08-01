За ДТП с пострадавшим пассажиром скутера в Тюмени будут судить водителя Mitsubishi Lancer

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Водителя, устроившего ДТП, в котором пострадал 18-летний пассажир скутера, будут судить в Тюмени, сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, в июне 2022 года на ул. Широтной 42-летний тюменец на Mitsubishi Lancer при повороте налево нарушил правила дорожного движения и не пропустил имевший преимущество скутер Vento Corsa.

В результате столкновения пассажиру скутера был причинен тяжкий вред здоровью. В момент происшествия он находился без мотоциклетного шлема.

В настоящее время прокуратура утвердила обвинительное заключение и уголовное дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.