Школьники из Мариуполя примерили на себя роль студентов в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

45 школьников из ДНР примерили на себя роль студентов в Тюмени. По их словам, им понравилась студенческая жизнь.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, что такое жить в общежитии и просыпаться на пары, познакомились с преподавателями ТИУ. Они высоко оценили интерактивный парк "Россия — моя история", также приятные впечатления оставила прогулка по набережной.

Напомним, школьники из Мариуполя стали участниками Всероссийского проекта "Университетская смена" в Тюменском индустриальном университете. Ежедневно для них проводят образовательные мероприятия, знакомят с интересными объектами города. ТИУ для участия в проекте был выбран из 50 ведущих вузов страны.