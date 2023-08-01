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Школьники из Мариуполя примерили на себя роль студентов в Тюмени

Общество, 18:00 23 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

45 школьников из ДНР примерили на себя роль студентов в Тюмени. По их словам, им понравилась студенческая жизнь.

Как сообщает информационный центр правительства Тюменской области, что такое жить в общежитии и просыпаться на пары, познакомились с преподавателями ТИУ. Они высоко оценили интерактивный парк "Россия — моя история", также приятные впечатления оставила прогулка по набережной.

Напомним, школьники из Мариуполя стали участниками Всероссийского проекта "Университетская смена" в Тюменском индустриальном университете. Ежедневно для них проводят образовательные мероприятия, знакомят с интересными объектами города. ТИУ для участия в проекте был выбран из 50 ведущих вузов страны.

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# ДНР , ТИУ , школьники

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