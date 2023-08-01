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Постройка начала XX века станет одной из локаций книжного фестиваля в Тобольске

Общество, 18:07 23 августа 2023

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

При проведении книжного фестиваля в Тобольске задействуют территорию одноэтажной кирпичной постройки начала XX века по адресу: ул. Мира, 4а. Когда-то здесь находился книжный магазин.

"Прогуливающиеся по ул. Мира могли заместить щепки и доски, которые вытащили из этого здания. В сентябре планируется проведение фестиваля. Будет задейстован этот объект. Мы сможем полюбопытстовать, заглянуть внутрь. Здесь разместят выставку, инсталляции. Вся улица Мира будет тоже задействована", — сказала директор департамента экономики администрации Тобольска Зухра Исимбаева на расширенном заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства 23 августа.

Предприниматель, который приобрел это здание, планирует сделать помещение многофункциональным. Здесь откроют центр притяжения молодежи. "Все будет вертеться вокруг книг и основываться на богатстве литературы нашей Родины: небольшое кафе, книги, их продажа, все, что связано с событийными мероприятиями", — добавила она.

Глава Тобольска Максим Афанасьев подчеркнул, что это была коммерческая сделка: объект у частного лица приобрел покупатель из Москвы. Стоимость – меньше миллиона рублей.

Инна Пахомова

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# Максим Афанасьев , предпринимательство , Тобольск

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