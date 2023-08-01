В парке 30 лет ВЛКСМ в Викулово установят тренажеры

| Фото: администрация Викуловского муниципального района | Фото: администрация Викуловского муниципального района

Тренажеры и МАФы установят в парке 30 лет ВЛКСМ в центре с. Викулово в 2024 году. Об этом глава Викуловского района Андрей Лотов сообщил в прямом эфире 23 августа.

"Жители активно голосовали за вид детской площадки, малые архитектурные формы. В 2024 году будем закупать и размещать их там. Также граждане интересовались тем, почему ничего нет для взрослых? Поэтому установим еще и тренажеры", — сказал Андрей Лотов.

Кроме того, будет благоустроена площадь у храма во имя Святой троицы. Работы по собственной инициативе проводит местный предприниматель. Здесь обустроят парковку, места для отдыха селян. Появятся и арт-объекты. Настоятель храма отец Владимир разобьет вместе с прихожанами цветники.

Инна Пахомова