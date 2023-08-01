  • 24 августа 202324.08.2023четверг
  • USD94,4421
    EUR102,2452
  • В Тюмени 15..17 С 5 м/с ветер западный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Тюменские поисковики ищут родственников красноармейца Петра Челухаева

Общество, 16:02 24 августа 2023

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Участники тюменского сводного поискового отряда "Десант памяти" ищут родственников красноармейца Петра Челухаева, останки которого нашли в ходе летней поисковой экспедиции на территории Темкинского района Смоленской области. При нем был найден солдатский медальон, в котором находился вкладыш из ладанки образца 1927 года, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Специалисты регионального отделения "Поискового движения России" в Тюменской области смогли установить данные о военнослужащем. Пётр Степанович Челухаев родился в 1919 году в с. Челухоево Беловского района (нынешняя Кемеровская область). Его призвали в Ойрот-Турский РВК Ойротской АО. Последнее место службы: 120 стрелковая бригада.

По информации электронной базы данных "Память народа", Пётр Челухаев был убит 3 сентября 1942 года в деревне Холмино Смоленской области.

Любую информацию отправлять в Тюменский областной поисковый центр имени Артура Ольховского по телефону: +7 (3452) 68-85-76 (доб. 88), электронная почта: poiskoviki72@yandex.ru.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# тюменские поисковики

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:14 24.08.2023Тюменская область на оснащение кластера "Клиническая и профилактическая медицина" получила 60,5 млн рублей
18:03 24.08.2023В Тюмени в сквере Школьный установят сцену, памп-трек и площадку для пана-футбола
17:52 24.08.202325 августа - события дня
17:41 24.08.2023В пробах язя из Обь-Иртышского бассейна выявили описторхоз