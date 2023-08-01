Тюменские поисковики ищут родственников красноармейца Петра Челухаева

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Участники тюменского сводного поискового отряда "Десант памяти" ищут родственников красноармейца Петра Челухаева, останки которого нашли в ходе летней поисковой экспедиции на территории Темкинского района Смоленской области. При нем был найден солдатский медальон, в котором находился вкладыш из ладанки образца 1927 года, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Специалисты регионального отделения "Поискового движения России" в Тюменской области смогли установить данные о военнослужащем. Пётр Степанович Челухаев родился в 1919 году в с. Челухоево Беловского района (нынешняя Кемеровская область). Его призвали в Ойрот-Турский РВК Ойротской АО. Последнее место службы: 120 стрелковая бригада.

По информации электронной базы данных "Память народа", Пётр Челухаев был убит 3 сентября 1942 года в деревне Холмино Смоленской области.

Любую информацию отправлять в Тюменский областной поисковый центр имени Артура Ольховского по телефону: +7 (3452) 68-85-76 (доб. 88), электронная почта: poiskoviki72@yandex.ru.