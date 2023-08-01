Тюменская область и компания X5 Group заключили соглашение о сотрудничестве
Соглашение о совместной работе сроком на 2 года заключили Тюменская область и компания X5 Group, в состав которой входят торговые сети "Пятёрочка", "Перекрёсток" и дискаунтер "Чижик". Об этом сообщает информационный центр правительства региона.
В субъекте действуют более 200 магазинов компании, а также распределительный центр, который обслуживает не только Тюменскую область, но и Югру с Ямалом.
X5 Group создает рабочие места, поддерживает местных производителей, активно участвуя в проекте "Покупай тюменское".
Стороны договорились о продолжении совместной работы по привлечению в торговые сети компании продукции тюменского малого и среднего бизнеса. Есть планы реализации новых инвестпроектов в сфере торговли.
Видео информационного центра правительства Тюменской области