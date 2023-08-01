Тюменская область и компания X5 Group заключили соглашение о сотрудничестве

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Соглашение о совместной работе сроком на 2 года заключили Тюменская область и компания X5 Group, в состав которой входят торговые сети "Пятёрочка", "Перекрёсток" и дискаунтер "Чижик". Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

В субъекте действуют более 200 магазинов компании, а также распределительный центр, который обслуживает не только Тюменскую область, но и Югру с Ямалом.

X5 Group создает рабочие места, поддерживает местных производителей, активно участвуя в проекте "Покупай тюменское".

Стороны договорились о продолжении совместной работы по привлечению в торговые сети компании продукции тюменского малого и среднего бизнеса. Есть планы реализации новых инвестпроектов в сфере торговли.

Видео информационного центра правительства Тюменской области