Житель Тюменской области в пьяной ссоре убил отца

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

35-летнего подозреваемого в убийстве собственного отца задержали в Вагайском районе. Мужчина признал свою вину, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в ночь на 18 августа в частном доме в с. Аксурка между нетрезвыми родственниками произошел словесный конфликт. Мужчина подошел к лежащему на диване 63-летнему отцу и нанес ему удары руками по голове.

Через некоторое время от полученных травм тот скончался. По ходатайству следователя суд арестовал подозреваемого.

Расследование продолжается.