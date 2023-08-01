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Житель Тюменской области в пьяной ссоре убил отца

Происшествия, 12:13 25 августа 2023

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

35-летнего подозреваемого в убийстве собственного отца задержали в Вагайском районе. Мужчина признал свою вину, возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК РФ по Тюменской области.

По версии следствия, в ночь на 18 августа в частном доме в с. Аксурка между нетрезвыми родственниками произошел словесный конфликт. Мужчина подошел к лежащему на диване 63-летнему отцу и нанес ему удары руками по голове.

Через некоторое время от полученных травм тот скончался. По ходатайству следователя суд арестовал подозреваемого.

Расследование продолжается.

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# Вагайский район , убийство

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