В Тюмени стартовал второй этап акарицидной обработки

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Второй этап акарицидной обработки стартовал в Тюмени с 23 августа. Периоды проведения определяет ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области", сообщает администрация города.

Уже ведется обработка городских парков, скверов, зон массового отдыха, территорий медицинских, образовательных и культурно-досуговых организаций, городских лесов и кладбищ.

Жителям частного сектора и владельцам участков в садоводческих обществах также необходимо позаботиться о своей безопасности и провести акарицидную обработку, так как большое число присасываний клещей регистрируется именно на дачах, придомовых территориях.

В Тюменской области встречаются четыре наиболее распространенных заболевания, передающиеся через укусы клещей. Это иксодовый клещевой боррелиоз (или болезнь Лайма), гранулоцитарный анаплазмоз, моноцитарный эрлихиоз и особо опасный в плане последствий – клещевой энцефалит, так как может привести к стойким неврологическим осложнениям, инвалидизации и даже летальному исходу.

Наибольшее число заболевших клещевыми инфекциями пациентов заражаются во время выезда в загородные места отдыха, посещении леса. Городские же зеленые территории обрабатываются специальными акарицидными средствами дважды за сезон - май и август.

В качестве превентивной меры от клещей необходимо использовать одежду с длинными рукавами и плотно прилегающими к запястью манжетами, заправлять рубашку в брюки, а сами штаны в носки и сапоги, голову и шею закрывать косынкой или капюшоном. Одежду нужно обрабатывать противоклещевыми препаратами.

В случае обнаружения присосавшегося клеща следует как можно быстрее обратиться за помощью в медицинское учреждение для экстренной профилактики. Для жителей Тюмени это областная инфекционная клиническая больница на улице Комсомольская, 54а. Важно начать профилактическое лечение в течение первых 72 часов. Кабинет экстренной профилактики работает круглосуточно.

В течение нескольких недель следует обращать внимание на изменения в своем здоровье: если повысилась температура, появились сильные головные боли или другие виды болей (в мышцах, суставах), необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления.