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Более 280 тысяч тонн силоса заготовят аграрии Тюменской области

Экономика, 16:15 25 августа 2023

ИА «Тюменская линия» | Фото: ИА «Тюменская линия»

К заготовке силоса приступили хозяйства Тюменской области. Работы начались в Тюменском районе и Заводоуковском городском округе. Здесь заготовили 3,8 тысяч тонн, сообщает региональный департамент АПК.

Всего в регионе животноводческим хозяйствам предстоит заготовить более 280 тыс. тонн этого корма. По содержанию витаминов, калорийности, питательности и других свойствам именно он сравним со свежей зеленью.

Продолжаются также работы по заготовке сенажа. Этот корм максимально сохраняет обменную энергию, протеин, сахар, каротин и одновременно является достаточно концентрированным. Его заготовили уже почти 416 тыс. тонн, 73 % от потребности.

Кроме того, предприятия и крестьянские хозяйства заготовили свыше 60 тыс. тонн сена, это 61 % от потребности. Всего же в области планируется заготовить чуть более 99 тыс. тонн сена.

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# корма , силос , уборочная кампания

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