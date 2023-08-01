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Оценить свое здоровье предложат жителям Тюменской области

Общество, 19:48 26 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оценить свое здоровье, социальное самочувствие, доступность медицинской помощи, полноценность питания предложат жителям Тюменской области. Исследование с 4 сентября по 3 октября проведет Тюменьстат.

На юге Тюменской области специальные интервьюеры опросят 648 семей, из них 432 из городов и 216 - из сельской местности. Всего разработано три вида опросников: для семьи в целом, для взрослых и детей. В анкете есть пункты о занятиях физкультурой и спортом, вредных привычках.

Полученные данные будут обезличены. При этом они помогут охарактеризовать состояние жителей в зависимости от пола, возраста, образования, сфер занятости, пишет Вслух.ру.

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