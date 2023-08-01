28 испытаний на выносливость и смекалку преодолевали на забеге "Голышмановский характер"

| Фото: Голышманово: телевидение и радио | Фото: Голышманово: телевидение и радио

Четвертый экстремальный забег "Голышмановский характер" состоялся в деревне Большие Чирки 26 августа. Участники за минимальное время преодолевали путь длиной 1,5 км с 28 испытаниями на выносливость и смекалку.

На дистанцию вышли девять мужских и шесть женских команд. Среди мужских команд золото завоевал "Зурбаган" из Бердюжского района, среди женских команд первое место у сборной дружины Голышмановского городского округа и Аромашевского района "Мамы и дочки", сообщает "Голышманово: телевидение и радио".