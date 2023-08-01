  • 27 августа 202327.08.2023воскресенье
  • USD94,7117
    EUR102,2586
  • В Тюмени 17..19 С 3 м/с ветер южный

О важном и интересном читайте в нашем Telegram-канале 

Оборудование для щадящих операций поступило в Медицинский город Тюмени

Общество, 09:59 27 августа 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Оборудование для щадящих операций поступило в Медицинский город Тюмени. Лапароскопическая стойка Страйкер поможет врачам увеличить количество оперативных вмешательств без больших разрезов, сообщает медучреждение.

"Такого рода хирургическое лечение мы выполняем пациенткам, поступившим в отделение по поводу рака тела матки и рака шейки матки. Лапароскопическая лимфодиссекция позволяет сократить восстановительный период и абсолютно не сказывается на дальнейшем негативном течении и распространении опухолевого заболевания", - рассказала заведующий отделением онкогинекологии Медицинского города Мария Кузьменко.

В медицинском учреждении уверены, что за счет данного оборудования еще больше женщин смогут своевременно получить необходимую медицинскую помощь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Медицинский город , оборудование , онкология , хирургия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:03 27.08.2023 В Ишиме для студентов 60+ устроят киномарафон на новом факультете
16:48 27.08.2023В Тобольске проведут "Фабрику проектов" для молодежи
15:51 27.08.2023Вышитую карту Тюменской области представили на фестивале в Чебоксарах
14:43 27.08.2023Ученые ЗапСибНОЦ изучают проблему загрязнение пресных водоемов микропластиком