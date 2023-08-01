Оборудование для щадящих операций поступило в Медицинский город Тюмени
Оборудование для щадящих операций поступило в Медицинский город Тюмени. Лапароскопическая стойка Страйкер поможет врачам увеличить количество оперативных вмешательств без больших разрезов, сообщает медучреждение.
"Такого рода хирургическое лечение мы выполняем пациенткам, поступившим в отделение по поводу рака тела матки и рака шейки матки. Лапароскопическая лимфодиссекция позволяет сократить восстановительный период и абсолютно не сказывается на дальнейшем негативном течении и распространении опухолевого заболевания", - рассказала заведующий отделением онкогинекологии Медицинского города Мария Кузьменко.
В медицинском учреждении уверены, что за счет данного оборудования еще больше женщин смогут своевременно получить необходимую медицинскую помощь.