В Тобольске выберут лучшие сувениры

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Стартовал прием заявок на конкурс "Тобольский сувенир". Принять участие в нем могут производители сувенирной продукции, мастера декоративно-прикладного творчества и народного промысла, ремесленники, предприниматели в сфере креативных индустрий, сообщает администрация Тобольска.

Возраст жителей Тобольска, которые захотят принять участие в творческом состязании, не ограничен. Конкурсные работы должны быть выполнены в стилистике брендбука "Тобольск – ключ к Сибири". С материалам можно ознакомиться по ссылке.

Мастера могут выступить в одной из номинаций: "Текстильный сувенир"; "Художественное плетение"; "Художественная лепка, скульптура, керамика" (сувенир из керамики, стекла, фарфора); "Художественная обработка дерева"; "Художественная обработка металла"; "Художественная обработка кости"; "Графический сувенир" (роспись, открытка, иллюстрация, рисунок (в том числе работы, выполненные в смешанных техниках); "Кожаные изделия, изделия из меха"; "Бижутерия, украшения, ювелирные изделия"; "Ремесло XXI века" (изделия, изготовленные с помощью современных технологий, например, 3d-печать, или созданные из новых и нестандартных материалов — бетон, стекло, 3d-керамика, переработанные материалы); "Гастрономический сувенир".

Для участия в конкурсе необходимо предоставить на электронную почту remtob@mail.ru следующие документы: заявку со списком работ; фотографии конкурсных работ; согласие на обработку персональных данных; разрешение на использование конкурсных материалов.

Прием заявок продлится до 15 сентября. В каждой номинации выберут один победитель, который получит диплом и денежный приз в размере восьми тыс. рублей (с учетом налога на доходы физических лиц). Церемония награждения победителей конкурса состоится на праздничном мероприятии, посвященном празднованию Дня туризма.