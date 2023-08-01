Учения по действиям при ЧС проведут в учреждениях образования Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях проведут в школах, колледжах и техникумах Тюменской области 29 августа. Это нужно для проверки работоспособности систем оповещения и взаимодействия с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями, сообщает региональный инфоцентр.

Опыт учений проанализируют на муниципальном, региональном и федеральном уровнях Минпросвещения России, МЧС России, МВД России, Росгвардия и региональные органы власти.