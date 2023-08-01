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Учения по действиям при ЧС проведут в учреждениях образования Тюменской области

Общество, 19:42 28 августа 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях проведут в школах, колледжах и техникумах Тюменской области 29 августа. Это нужно для проверки работоспособности систем оповещения и взаимодействия с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями, сообщает региональный инфоцентр.

Опыт учений проанализируют на муниципальном, региональном и федеральном уровнях Минпросвещения России, МЧС России, МВД России, Росгвардия и региональные органы власти.

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# ГУ МЧС России , учения , ЧС , школа

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