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Жители Тобольского района наловили осетра и стерляди на 60 млн рублей

Происшествия, 12:57 29 августа 2023

пресс-служба Тюменского МВД России на транспорте (архив) | Фото: пресс-служба Тюменского МВД России на транспорте (архив)

Более 400 кг осетра и стерляди выловили в Иртыше жители дер. Нижние Аремзяны Тобольского района. Ущерб составил около 60 млн рублей, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

На днях Тобольский районный суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании для троих подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу.

Из представленных суду материалов следует, что селяне незаконно выловили для последующей продажи 139 особей сибирского осетра и 1 тыс. 390 особей стерляди.

Двоих подозреваемых по решению суда заключили под стражу по 16 октября, а женщину 1958 года рождения - под домашний арест.

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# браконьеры , суд , Тобольск

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