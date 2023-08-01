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Школы Сорокинского района готовы к новому учебному году

Общество, 16:59 29 августа 2023

администрация Сорокинского района | Фото: администрация Сорокинского района

Приемку и оценку готовности восьми школ и 10 детских садов Сорокинского района к новому 2023-2024 учебному году провела межведомственная комиссия. В 2023 году в районе за парты сядут около 1 тыс. 300 учеников, среди них 109 первоклассников, сообщает администрация муниципалитета.

За счет средств местного бюджета к учебному году проведен текущий ремонт, в том числе, Сорокинской СОШ №3 и спортивного зала в СОШ № 2.

Заключены контракты на ремонт кровли в коррекционной школе, на обшивку фасада в Пинигинской школе и ремонт в Сорокинской СОШ №1. Приобретено оборудование для пищеблоков и спортзалов, мебель и компьютерная техника.

Все образовательные организации оборудованы системой оповещения о пожаре, проведена пропитка деревянных конструкций чердачных помещений. Подвоз школьников на занятия осуществляют 14 автобусов, которые проверены и допущены сотрудниками ГИБДД.

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# Сорокинский район , школы

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