"Россети Тюмень" обеспечили Белую мечеть в селе Ембаево надежным электроснабжением

| Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области | Фото: комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Старейший памятник исламской культуры в Тюменской области — построенная во второй половине ХIХ века Белая (Малая) мечеть в селе Ембаево, подключен к сетевой инфраструктуре специалистами "Россети Тюмень". Выданная мощность позволила обеспечить объект культурного наследия светом и теплом.

Электроснабжение мусульманской святыни организовано от высоковольтного питающего центра "Каскара" через трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ. Энергетики установили автоматический выключатель и смонтировали интеллектуальный прибор учета, который позволит контролировать параметры качества и объем передаваемого потребителю энергоресурса.

Технологическое присоединение – один из основных видов деятельности "Россети Тюмень". Компания регулярно подключает новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения в Тюменской области. Всего с начала года энергетики обеспечили электричеством 5 центров духовной культуры: четыре мечети и один храм.