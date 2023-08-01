В тобольском ресторане испекли гигантский круассан из 333 слоев тончайшего теста

| Фото: ТГ-канал Торгово-промышленной палаты Тюменской области | Фото: ТГ-канал Торгово-промышленной палаты Тюменской области

Гигантский круассан весом 650 г испекли в ресторане "Дольче Вита" в Тобольске. Он в 10 раз больше классической версии. Пекари ресторанной компании DV Group вдохновились мировым трендом и попробовали свои силы в новом формате этой популярной у горожан выпечки.

По информации Торгово-промышленной палаты Тюменской области, 333 слоя теста сделали продукт воздушным и нежным. Уникальная технология и соблюдение всех циклов раскатки и температурного режима позволили круассану равномерно раскрыться и не потерять форму.