Более 23,5 млн рублей украли у жителей Тюменской области телефонные мошенники

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

62 жителей Тюменской области обманули телефонные и интернет-мошенники с 21 по 27 августа. Общая сумма похищенных денег превысила 23,5 млн рублей. Наибольшая сумма, которую украли мошенники, составила 1,9 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Так, неизвестный под предлогом инвестирования и получения прибыли на виртуальной торговой бирже, которая осуществляет нелегальную финансовую деятельность, похитил у тюменки 1,9 млн рублей. Пострадавшая самостоятельно перечислила их на неизвестные банковские счета, указанные мошенником. О совершении мошенничества тюменка не подозревала.

Отметим, для обмана мошенники использовали страницы в соцсетях, обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи через сайты объявлений, а также предлагали сверхдоход от вкладов в мнимую инвестиционную деятельность.

Одной из самых распространенных мошеннических схем является "звонок из службы безопасности банка" либо "правоохранительных органов" и совершение хищения денежных средств под предлогом предотвращения их "списания".