Тюменский центр "Аванпост" откроет пункт приема помощи для мобилизованных

| Фото: пресс-служба центра "Аванпост" | Фото: пресс-служба центра "Аванпост"

Пункт приема гуманитарной помощи для мобилизованных откроется в Тюмени в центре "Аванпост" (ул. Широтная, 216) 2 сентября. Он будет работать с 9 часов до 14 часов 30 минут, сообщает пресс-служба учреждения.

Сбор помощи организуют совместно с Тюменским региональным отделением "Союза женщин России". Горожане могут принести спальники, фонари, непромокаемые спички, походную мини-пилу, складные ножи, бензопилы, болгарки и диски, пилы, молотки, топоры, наборы ключей, веревки, прочные дождевики, резиновые сапоги.

Также в списке необходимого: горелки, печи, газовые баллоны, стяжки (хомуты разных размеров), батарейки, внешний аккумулятор, палатки, спальники, укрывной материал, влажные салфетки. Кроме того, можно передать средства гигиены, медикаменты, продукты питания, экипировку, ткани.

Отметим, во время работы пункта приема пройдет спортивно-военизированная эстафета в рамках проекта "Будь готов".