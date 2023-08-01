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Три короткометражки по сценариям российских подростков снимают в Тюмени

Общество, 18:18 31 августа 2023

зеркалобудущего.рф | Фото: зеркалобудущего.рф

Съёмки короткометражек "Глазами художника", "Нечаянный гость" и "Аня" идут в Тюмени. Сценарии для фильмов были отобраны по итогам Всероссийского юношеского конкурса "История, достойная фильма". Сотни российских подростков в возрасте от 12 до 18 лет писали и присылали рассказы, готовые сценарии или просто делились идеями.

Эксперты выбрали три работы, ставшие основой короткометражных фильмов. Необходимые локации нашли в Тюмени. В столице региона состоялись кастинги, удалось подобрать исполнителей всех ролей, ими стали местные жители. На всю работу кинематографисты отвели себе всего четыре дня. Премьеры намечены на октябрь.

"Работы лидеров конкурса — полноценные сценарии, где есть и увлекательное сюжеты, и яркие герои, и неожиданные повороты. Такая искренность, такая безудержная фантазия. Надеемся, проект станет для участников началом большого пути", — рассказал креативный продюсер онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс" Александр Школенко.

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