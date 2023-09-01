Школы Тюменской области укомплектованы учителями на 99 %

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 11,8 тыс. учителей будут вести уроки в школах Тюменской области с 1 сентября. Всего, по предварительным данным, образовательные организации укомплектованы педагогами на 99 %.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области.

"Востребованы учителя начальных классов, математики, русского языка и литературы, иностранных языков. Нехватка учителей более остро ощущается в сельской местности, в малокомплектных школах, удаленных от региональных центров, в Тюмени - в связи с ростом числа школьников, открытием новых школ", - уточнила директор департамента Дина Горковец.

Для решения кадрового вопроса в ведомстве реализуют программу переподготовки педагогов. 57 учителей, имеющих небольшую нагрузку, проходят программу переподготовки на базе ТОГИРРО по направлениям: "Учитель русского языка, литературы" - 30 человек, "Учитель математики" - 27 человек.

"Дополнительно проведена работа, направленная на увеличение количества трудоустроенных студентов вузов, допускаемых к занятию педагогической деятельностью по основным общеобразовательным программам в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3", - добавили в региональном департаменте образования и науки.

В Тюменской области в День знаний в школу пошли 251 тыс. детей. Из них в Тюмени - 130 тыс. детей. В первые классы принято более 14 тыс. ребят.

В 2023 году в Тюменской области в эксплуатацию введены девять школ.

Анжела Лебедева