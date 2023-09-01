Школа № 16 открылась после ремонта в Тобольске

| Фото: Telegram главы Тобольска Максима Афанасьева | Фото: Telegram главы Тобольска Максима Афанасьева

Школа №16 открылась в Тобольске после капитального ремонта 1 сентября. Строители сдали объект с опережением графика. Школу ремонтировали в рамках программы "Тобольск настоящий", разработанной правительством Тюменской области, администрацией и компанией "СИБУР", рассказал глава Тобольска Максим Афанасьев.

По его словам, школа преобразилась до неузнаваемости, став по-настоящему школой XXI века. В день открытия в обновленной школе заложили капсулу времени с пожеланиями учителям и ученикам.

"Мы поставили перед собой цель преобразить дворы школы в центры досуга, доступные также и жителям микрорайона. Тут, кстати, разместилась площадка для воркаута, которую мы построили для победителей кубка прошлого года", - добавил Максим Афанасьев.