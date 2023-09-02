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В Тюмени на остановках и автобусах появились плакаты с единым номером экстренных служб

Общество, 14:22 02 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальные плакаты с единым номером экстренных служб появились на остановках и в общественном транспорте Тюмени с 1 сентября. Акцию ко Дню солидарности общества в борьбе с терроризмом, 3 сентября, проводит Киберпатруль.

На плакатах есть QR-код, который приведет тюменцев на заранее подготовленный пост в группе в Киберпатруль Тюменской области с короткими памятками о том, как действовать в экстремальных ситуациях.

Плакаты будут находиться на подголовниках автобусных маршрутов № 71 и № 73 до 30 сентября, на 13 электронных билбордах города: в том числе у ТЦ "Галерея Вояж", возле Цветного бульвара, у ТРЦ "Премьер", ТЦ "Калинка", ТЦ "Москва" — до 7 сентября, пишет "АиФ-Тюмень".

"3 сентября — символ солидарности общества в борьбе с терроризмом. Размещая плакаты на улицах города, перед годовщиной самого масштабного в России теракта в Беслане, мы хотим напомнить тюменцам о том, как важно быть бдительными — помнить, что никто не застрахован от экстремальных ситуаций. Стоит знать о том, как действовать заранее, чтобы в чрезвычайной ситуации быть готовым ко всему", - говорит руководитель Медиацентра молодежной политики Тюменской области Валерия Иванова.

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