Тюменцам рассказали, когда включат отопление

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Проверку готовности к отопительному периоду теплоснабжающие, электроснабжающие и теплосетевые организации должны пройти до 1 ноября. Потребители тепловой энергии - многоквартирные дома и социальные учреждения, подключенные к системе теплоснабжения, – до 15 сентября, сообщает администрация Тюмени.

Подготовки к предстоящему отопительному сезону ведется на двух ТЭЦ (ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2), 82 котельных, пяти подкачивающих насосных станциях, 184 ЦТП и 880 км тепловых сетей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выполняется реконструкция двух муниципальных котельных в ж.р. Матмасы и Рощино, замена около 13 км сетей теплоснабжения. Все работы закончат до начала отопительного периода.

Территориальные сетевые организации готовят объекты электросетевого хозяйства: ремонт более 1 тыс. 200 км сетей и 1 тыс. 670 объектов электроснабжения: линейные объекты, комплектные трансформаторные подстанции и распределительные подстанции.

‍"Особое внимание уделено ремонту объектов электроснабжения, расположенных на территориях садоводческих товариществ. Запланирован ремонт и реконструкция 82 таких единиц на территории 20 СНТ. В текущем году планируется провести проверку около 3750 многоквартирных домов, подготовку к зиме в которых осуществляют управляющие организации", - рассказали эксперты.