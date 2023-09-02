Ресторан "Ладейный" победил на X фестивале "Уха-Царица" в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Команда ресторана "Ладейный" победила по итогам X гастрономического фестиваля "Уха-Царица" в Тобольске. Финал события проходит в подгорной части города – на Базарной площади – 2 сентября.

Победителю вручили переходящий кубок, изготовленный известным мастером Юрием Ларионовым. Также коллектив получил сертификат на обучающий семинар, который пройдет в Сочи. Лучшую уху определяли на дегустации. Члены жюри не знали, чей рыбный суп они пробуют.

В 2023 году фестиваль поддержали муниципалитеты Тюменской области. На Базарной площади отдыхающие могут встретить команду Ялуторовского острога с тещей Ларой. Здесь они выпекают метровые блины, угостят которыми всех желающих. Команды блинопеков набирали из числа зрителей.

"Спасибо всем районам и городам региона, которые сегодня подарят впечатления о своей ухе. Еще в этом году представлено больше видов ухи – 14. Это то, что мы смогли разместить на площади: желающих принять участие в фестивале было еще больше", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" первый заместитель главы города Яна Зубова.

Отметим, яркому финалу предшествовала двухнедельная программа, в которой принимали участие кафе и рестораны города. Как отмечают организаторы, за десять лет увеличилось как количество участников, так и зрителей события. "Гости фестиваля – не только тоболяки, но и жители других городов. Сюда приехали участники " Тобольского марафона", который состоится 3 сентября", – добавила Яна Зубова.

В 21 час в саду Ермака начнется фиш-пати с участием Dj Flight из Москвы. Также в программе – огненное шоу. Вход свободный. Возрастное ограничение: 18+.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин