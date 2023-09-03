В Тюмени почтили память жертв терроризма

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Память жертв терроризма почтили тюменцы 3 сентября. На площади имени Ивана Губкина у мемориала жителям Тюменской области, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах, прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Участие в нем приняли участие ветераны, представители органов власти, общественники, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев отметил, что победа над терроризмом во многом зависит от каждого из нас. "Проявляя бдительность и взаимовыручку, мы сможем эффективно противостоять этой угрозе", - сказал он.

Торжественная церемония завершилась возложением цветов и гирлянд к мемориалу.