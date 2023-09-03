В Тюмени почтили память жертв терроризма
Память жертв терроризма почтили тюменцы 3 сентября. На площади имени Ивана Губкина у мемориала жителям Тюменской области, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах, прошло мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
Участие в нем приняли участие ветераны, представители органов власти, общественники, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев отметил, что победа над терроризмом во многом зависит от каждого из нас. "Проявляя бдительность и взаимовыручку, мы сможем эффективно противостоять этой угрозе", - сказал он.
Торжественная церемония завершилась возложением цветов и гирлянд к мемориалу.