Пьяный ялуторовчанин вез друзей с завода
Происшествия, 10:59 04 сентября 2023
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
24-летнего пьяного водителя автомобиля "УАЗ" остановили автоинспекторы на ул. Карбышева в Ялуторовске, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.
Молодой человек не имеет водительских прав. Он рассказал сотрудникам Госавтинспекции, что вез друзей с завода. На водителя составлен материал за пьяное вождение, отсутствие ОСАГО и незаконную тонировку.
Всего за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД на дорогах Тюменской области задержан 21 пьяный водитель.