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Пьяный ялуторовчанин вез друзей с завода

Происшествия, 10:59 04 сентября 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

24-летнего пьяного водителя автомобиля "УАЗ" остановили автоинспекторы на ул. Карбышева в Ялуторовске, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Молодой человек не имеет водительских прав. Он рассказал сотрудникам Госавтинспекции, что вез друзей с завода. На водителя составлен материал за пьяное вождение, отсутствие ОСАГО и незаконную тонировку.

Всего за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД на дорогах Тюменской области задержан 21 пьяный водитель.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , пьяная езда

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