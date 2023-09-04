Пьяный ялуторовчанин вез друзей с завода

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

24-летнего пьяного водителя автомобиля "УАЗ" остановили автоинспекторы на ул. Карбышева в Ялуторовске, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

Молодой человек не имеет водительских прав. Он рассказал сотрудникам Госавтинспекции, что вез друзей с завода. На водителя составлен материал за пьяное вождение, отсутствие ОСАГО и незаконную тонировку.

Всего за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД на дорогах Тюменской области задержан 21 пьяный водитель.