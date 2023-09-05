Горячую линию о питании в тюменских школах запустил Роспотребнадзор

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Горячая линия по вопросам организации питания в школах работает в управлении Роспотребнадзора по Тюменской области до 15 сентября.

Задать вопросы специалистам управления Роспотребнадзора можно по телефонам: 8 (3452) 20-24-03, 69-67-84 с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу - с 9 часов до 16 часов 45 минут, перерыв — с 13 часов до 13 часов 45 минут.

Также можно обратиться в Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области по телефону 8 (3452) 68-48-94 с понедельника по четверг с 8 до 17 часов, в пятницу - с 8 часов до 14 часов 30 минут, перерыв — с 12 часов до 12 часов 30 минут.

Жители муниципальных районов Тюменской области могут обратиться на горячие линии в территориальных отделах управления Роспотребнадзора региона, номера телефонов доступны по ссылке.