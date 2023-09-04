Тобольские ученые провели для детей экскурсию-расследование

| Фото: "ЗапСибНефтехим" | Фото: "ЗапСибНефтехим"

Экскурсию с элементами детектива провели для воспитанников центра помощи "Дом детства" ученые Тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН по экотропе СИБУРа. Ребята на маршруте "Образ сибирской тайги" должны были раскрыть "Дело 2023", пройти семь станций, ответить на несколько десятков вопросов и поймать таинственного большого пестрого дятла, сообщает пресс-служба "ЗапСибНефтехим".

Две команды пытались угадать по силуэту, кого из лесных обитателей они встретили, определить пернатых и четвероногих жителей тайги по следам и отпечаткам, услышать сквозь шум листвы знакомые птичьи голоса. "Дело 2023" заставило экскурсантов размышлять не только логически, но и креативно: творческие задания оценивались отдельно.

"Здесь, как на уроке, узнаешь много нового, но запоминается даже лучше: можно и посмотреть, и руками потрогать. Обычно я наблюдаю за городскими птицами, но угадать их голоса было, наверное, самым сложным заданием игры. Зато правильные ответы помогли узнать больше о нашей природе, о местных зверях и птицах. И после игры понимаешь, что мы должны быть бережнее к лесу и его обитателям", - сказал воспитанник центра семиклассник Артур Жуков.

Отметим, маршрут "Образ сибирской тайги" в 2023 году претерпел изменения: теперь на тропе длиной в километр размещены стенды, которые подробно знакомят гостей с жилищами, образом жизни и привычками лесных обитателей. Остановки на маршруте позволяют изучить гнездо трясогузки, увидеть изнутри змеиную нору.

В финале игры команды не только разоблачили опасного большого пестрого дятла, но и получили призы за любознательность.

Добавим, экотропа СИБУРа предлагает ещё два маршрута. "Лес и здоровье" протяженностью 1,5 км рассказывает экотуристу, какие биоиндикаторы показывают, что лес здоров. Помогает понять природу влияния экологической ситуации на здоровье человека. В 2022 году лидер группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко записал аудиогид для этого маршрута. Маршрут "Жемчужины тобольской флоры" длиной в километр проходит по смешанному лесу и демонстрирует уникальную природу тобольской зоны. Общая протяженность маршрутов экотропы составляет четыре километра.