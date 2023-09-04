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Тюменские школьники встретятся в столовой с любимыми героями

Общество, 16:52 04 сентября 2023

Комбинат школьного питания | Фото: Комбинат школьного питания

Стены 10 школьных столовых в Тюмени украсили изображения героев, созданных Комбинатом школьного питания. Это динозаврик, кот, заводной витамин, модная клубничка в очках и другие. Первый фирменный герой, тигренок, появился на столах ребят весной 2022 года, сообщает пресс-служба КШП "Центральный".

Преображение всех школьных столовых будет продолжено в течении учебного 2023 – 2024 года, на очереди 10 заявок, а всего это 87 обеденных залов.

Кроме забавных персонажей на стенах в столовых будут изображены QR-коды для быстрой обратной связи, чтобы школьники в любой момент могли взять в руки телефон и оставить свой отзыв о школьном питании.

Оценить качество блюд, напитков, их температуру родителям школьников помогают мероприятия по контролю. Вопросы и замечания относительно школьного питания принимаются на горячую линию +7 912-995-81-11.

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# школьное питание

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