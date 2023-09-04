19 млн рублей господдержки получили тюменские работодатели за трудоустройство граждан

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

19 млн рублей перечислило работодателям за трудоустройство граждан по программе субсидирования найма Отделение СФР по Тюменской области с начала 2023 года. С заявлениями на субсидии обратились 167 работодателей, которые приняли на работу 558 человек, сообщает пресс-служба учреждения.

На господдержку могут претендовать юридические лица, некоммерческие организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные до 2023 года и не имеющие долгов по заработной плате, налогам, сборам, страховым взносам и штрафам. На каждого работника предоставляется субсидия в размере одного минимального размера оплаты труда и соответствующие средства на уплату страховых взносов.

Такую сумму работодатель получит трижды. Первый платеж придет через месяц после приема соискателя, второй – через три месяца, третий – через полгода. Средняя компенсация, предоставляемая работодателям, составляет около 24 тыс. рублей на сотрудника.

Чтобы получить субсидию, нужно через портал "Работа в России" обратиться в центр занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии и после этого подать заявление в кабинете страхователя на сайте Социального фонда.

Добавим, программа субсидирования найма была запущена в 2021 году как мера стимулирования занятости и предусматривала выделение дотаций за трудоустройство безработных и выпускников 2020 года. Позже проект охватил молодежь в возрасте до 30 лет и беженцев из ДНР, ЛНР и Украины. В 2023 году программу распространили на участников СВО.