Владимир Якушев: "Гуманитарный добровольческий корпус – уникальная организация"

| Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УФО | Фото: пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УФО

Полпред президента РФ в УФО Владимир Якушев встретился с добровольцами Гуманитарного добровольческого корпуса, которые участвуют в миссиях на Донбассе, сообщает пресс-служба представительства.

"Вы занимаетесь важным и нужным делом. Поддерживаете тех, кому сегодня нужна помощь. Помогаете жителям новых регионов, ребятам, которые выполняют сложные задачи в зоне проведения специальной военной операции. Ваша работа заслуживает самых искренних слов благодарности и признательности!" - обратился к участникам встречи Владимир Якушев.

Волонтеры Гуманитарного добровольческого корпуса вместе с добровольцами со всей страны обеспечивают жителей Донбасса и Новороссии горячим питанием, которое готовят на полевых кухнях, передают средства гигиены, продукты, одежду. А также помогают восстанавливать жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, вместе с ветеранскими организациями передают адресные посылки военнослужащим в зоне СВО.

По словам руководителя корпуса Эдуарда Логинова, на сегодняшний день в гуманитарных миссиях поучаствовали добровольцы из сорока регионов страны.

Напомним, ранее Владимир Якушев вместе с представителями Гуманитарного добровольческого корпуса посетил госпиталь в ЛНР, где проходят лечение участники СВО и вручил медучреждению комплекты аппарата Илизарова и передал госпиталю посылки от жителей регионов УФО.