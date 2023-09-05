В Тюмени построят новую школу на 1200 учебных мест

Школу на 1 тыс. 200 учебных мест планируют построить в Тюмени в мкр-н Ямальский–1 в пределах улиц Федюнинского — Мельникайте — Широтной.

Для этого областному управлению капстроительства передали в пользование земельный участок площадью 2,7 га, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

В 2023 году первого сентября в регионе свои двери открыли пять новых школ. Три школы — в областной столице, еще по одной — в Упоровском и Вагайском районах.