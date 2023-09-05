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В Тюмени построят новую школу на 1200 учебных мест

Экономика, 13:52 05 сентября 2023

Школу на 1 тыс. 200 учебных мест планируют построить в Тюмени в мкр-н Ямальский–1 в пределах улиц Федюнинского — Мельникайте — Широтной.

Для этого областному управлению капстроительства передали в пользование земельный участок площадью 2,7 га, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

В 2023 году первого сентября в регионе свои двери открыли пять новых школ. Три школы — в областной столице, еще по одной — в Упоровском и Вагайском районах.

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# строительство школ

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