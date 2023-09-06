Жителя Тюмени будут судить за повторное пьяное вождение

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

37-летнего жителя Тюмени ждет суд за повторное пьяное вождение автомобиля. Уголовное дело в отношении мужчины направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Тюменской области.

По версии дознания, обвиняемый в 2023 году уже дважды был привлечен к административной ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В августе мужчина вновь пьяным сел за руль автомобиля Nissan Teana и ездил по улицам Тюмени.

Преступные действия были пресечены сотрудниками дорожно-патрульной службы. Автомобиль арестован. Тюменец обвиняется по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.