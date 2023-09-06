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Руслан Кухарук рассказал, когда в дома тюменцев поступит тепло

Общество, 14:05 06 сентября 2023

портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Тепло начнет поступать в дома жителей Тюмени, когда температура воздуха не поднимется выше 8 градусов в течение пяти дней. Об этом глава города Руслан Кухарук рассказал в ходе объезда объектов теплоснабжения в преддверии нового отопительного сезона 6 сентября.

Он добавил также, что около 2,5 млрд рублей составил в 2023 году общий объем средств, направленных на реконструкцию и ремонт муниципальных тепловых сетей и котельных Тюмени.

"Сегодня мы увидели, что все объекты практически завершены, - отметил он. - Всегда отдельное внимание уделяется объектам социального значения, школам и детским садам, медицинским учреждениям".

По его словам, уже половина из них подала соответствующие заявки и в них поступает тепло.

Николай Ступников

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# отопительный сезон , Руслан Кухарук

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