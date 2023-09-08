Около 120 тюменцев пробегут кросс-марафон в соревнованиях по ориентированию

| Фото: Спортивное ориентирование в Тюменской области | Фото: Спортивное ориентирование в Тюменской области

Около 120 участников из Тюменского, Ярковского и Нижнетавдинского районов пробегут кросс-марафон на длинные дистанции от 1,5 до 15 км. Марафон пройдет в рамках чемпионата и первенства Тюменской области по спортивному ориентированию, которые пройдут в районе д. Криводанова 10 сентября, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Для отслеживания результатов каждому участнику выдается чип — электронная система отметки. На местности расположены контрольные пункты, станция электронной отметки. По ней и считывается результат, который можно узнать после финиша. А также впоследствии узнать, какие ошибки допустили спортсмены", - сказал председатель Федерации спортивного ориентирования Леонид Кобелев.