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Зоологи и экологи России повышают квалификацию в ТюмГУ

Общество, 18:27 08 сентября 2023

управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

VIII Школа по почвенной зоологии и экологии для молодых ученых России проходит в Институте экологической и сельскохозяйственной биологии ТюмГУ. Она привлекает аспирантов и молодых специалистов в Тюмень для знакомства с новейшими методами и подходами в исследовании животного населения почв сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

В 2023 году фокус школы – применение новейших методов генетических и биоинформационных исследований при изучении живых организмов в почвах. Участники глубоко изучают три главные темы: генетические технологии и ДНК метабаркодирование на службе почвенной зоологии, теория и практика; разнообразие и метабаркодирование почвенных простейших; интегративная систематика и метабаркодирование жуков-стафилинид.

Школа совмещает полевые выезды на пилотный карбоновый полигон на биостанции ТюмГУ на озере Кучак и работу в молекулярно-биологических и энтомологических лабораториях Института X-BIO. Поскольку число мест было ограничено, часть участников работает в онлайн-формате.

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# зоология , карбоновый полигон , ТюмГУ

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