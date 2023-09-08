3,5 тыс. тоболяков посетили иммерсивную выставку "Поезд Победы"

| Фото: администрация Тобольская | Фото: администрация Тобольская

3,5 тыс. школьников, представителей ветеранских организаций и жителей Тобольска оценили передвижную экспозицию, состоящую из 10 тематических вагонов о Великой Отечественной войне. В школах города прошло 1,4 тыс. классных часов, посвященных "Поезду Победы", сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В дни работы "Поезда Победы" на вокзале были представлены: фотовыставка "Тобольск в годы Великой Отечественной войны"; выставки экспонатов из музеев общественных организаций; работы проекта "Надежный тыл"; экспозиция "Год Героев".

Виртуальная прогулка по выставке доступна на сайте поездпобеды.рф.