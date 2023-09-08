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Часовня, фотороща, оранжерея и амфитеатр: в Тобольске продолжается реконструкция Александровского сада

Общество, 14:14 08 сентября 2023

администрация города Тобольска | Фото: администрация города Тобольска

4,7 га территории благоустроят в Александровском саду в Тобольске, установят 92 опоры освещения, озеленят 18 тыс. 515 кв. м и выложат 14 тыс. 25 метров тротуарных дорожек брусчаткой от ялуторовского завода. Работы идут по графику, сообщает администрация Тобольска.

администрация города Тобольска | Фото: администрация города Тобольска

По проекту сад будет использоваться круглогодично, рядом с часовней появится сухой фонтан, зона для выездных регистраций брака. Пространство украсит уличная мебель местного производства.

По задумке архитектора после реконструкции в центральной части Александровского сада разместятся часовня, тихая зона для созерцания и отдыха, фотороща, оранжерея, спортивная площадка. Для проведения культурных мероприятий предусмотрен амфитеатр.

Telegram-канал главы города Тобольска Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал главы города Тобольска Максима Афанасьева

Напомним, более 90 млн руб. на благоустройство Александровского сада выиграл Тобольск во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях от Минстроя России в 2022 году.

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# Александровский сад , Тобольск

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