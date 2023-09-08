Выставка "Цветомузыка" расскажет тюменцам о трех трансформациях Василия Кандинского

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

О трех этапах трансформации творчества авангардиста Василия Кандинского рассказал коллекционер, искусствовед Павел Башмаков в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова в Тюмени на открывшейся выставке "Цветомузыка".

Это третий совместный проект Тюменского музейно-просветительского объединения и галереи современного искусства Bashmakov Gallery. Первая выставка была посвящена Сальвадору Дали, вторая – Марку Шагалу. Теперь в Тюмени – Кандинский.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

"Василий Кандинский – основоположник нашего авангарда. После этого была целая плеяда, весь мир узнал, что такое русский авангард. Уверен, что такие выставки поднимают интерес в целом к музею. Выставка "Цветомузыка" – это возможность окунуться в мир цвета и звука", – сказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Экспозиция включает 60 работ. "Самое интересное, что мы привезли разного Кандинского. Люди, которые знакомы с его творчеством, будут удивлены. С чего начинал Кандинский, практически никто не помнит. Мы привезли работы начала XX века и узнаваемые работы эпохи Баухауса 20-30 годов. Есть малознакомые картины, которые автор создал после переезда в Париж. Произошла очередная трансформация. Он перешел от геометрии к биоморфным структурам", – рассказал владелец галереи искусства Bashmakov Gallery Павел Башмаков.

Он провел авторскую экскурсию по выставке. На входе в первый зал посетители могли увидеть портрет Василия Кандинского, запечатленного с котом Васькой. Он был человеком, который любил животных, жизнь и искусство, сказал Павел Башмаков и провел гостей через арку.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В первом зале можно увидеть предметные изображения, всадника, девушку. Это работы 20-х годов. После переезда в Германию у художника начался период лирического геометризма. "Он нашел себя в школе Баухауса, занимавшейся синтезом искусств. Там учили геометрию через поэзию, преподавали живопись через музыку. Василий Васильевич очень хорошо чувствовал себя там. Он создал ряд работ, где совсем нет предметного искусства. Есть три главных фигуры – треугольник, квадрат и круг. Из них состоит практически все. Среди этих фигур главным для автора является круг. Он говорил, что круг имеет четвертое измерение, это одна из самых сильных фигур в мире", – поделился Павел Башмаков.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В 1933 году авангардист покинул Германию, переехал в Париж. Произошла последняя трансформация его творчества – оно перешло к биоморфной абстракции.

"Василий Кандинский – человек, который много сделал для страны. В конце 10-х годов XX века он вошел в комиссию, создающую в стране музеи. Тюменские хранители рассказали мне интересную вещь, что среди шедевров, есть работа Кандинского. Она была сюда отправлена по воле автора", – добавил коллекционер.

Выставку работ авангардиста Василия Кандинского "Цветомузыка" тюменцы смогут посетить в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова до 4 февраля.

Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова